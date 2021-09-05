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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة نبض الحياة تفتتح 151 بئر مياه بمحافظة مطروح.. فيديو

الشيخ حامد عبد الحفيظ
الشيخ حامد عبد الحفيظ

قال الشيخ حامد عبد الحفيظ من مؤسسة نبض الحياة ، إن الله هو مانح الرزق، وأمرنا بالتصدق منه.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،اخوتنا فى المناطق النائية يحتاجون الدعم الصحى، التعليمى، الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، وإيصال المياه إليهم، لإن كافة أشكال الحياة تعتمد على المياه.

وأشار  الشيخ حامد عبد الحفيظ إلى أن مؤسسة نبض الحياة افتتحت 151 بئر مياه بمحافظة مطروح.

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ومن جانبه قال أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة، هي مؤسسة خيرية من الألف إلى الياء، وتتعامل بـ مصداقية وثقة.

وأضاف "الدسوقي"، أن المؤسسة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى مشروع سقيا الماء، وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كل محافظات الجمهورية.

 

وتابع: "هناك إتقان للعمل الذى يقدم من المؤسسة، وأن 90% من الأعمال بها تكون بشأن سقي الماء"، مشيرا: "تكلفة وصلة المياه  لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية".

مؤسسة نبض الحياه نبض الحياة الرزق بئر مياه

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