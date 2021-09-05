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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعرض على مجموعة العشرين الكبار الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد فيروس كورونا

صدى البلد

دعت روسيا زملاءها في مجموعة العشرين الكبار (G20) إلى الاعتراف المتبادل بالتطعيم ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة رسميا في هذه الدول.


وأشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو - خلال اجتماع وزاري عقد في العاصمة الإيطالية روما - على خلفية قمة المجموعة، إلى ضرورة التوافق بشأن تنسيق البحوث ووضع سياسات مشتركة في مجال الرقابة بغية ضمان وصول الناس إلى المنتجات الطبية ضد الأمراض الفيروسية في أسرع وقت ممكن.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد.


وشدد وزير الصحة الروسي على ضرورة أن تستند الهيئات المعنية بالرقابة في تقييمها للقاحات إلى البيانات العلمية حصرا دون أن تحمل هذه العملية أي صبغة سياسية.


وأشار إلى ضرورة تنسيق سياسات مشتركة بهدف رفع القيود عن تنقلات الناس الذين خضعوا للتطعيم، وفي هذا الصدد من المهم دراسة إمكانية الاعتراف المتبادل بين دول مجموعة العشرين بالتطعيم باللقاحات المعتمدة من قبل الجهات المعنية فيها.


ولفت إلى اقتراح بلاده بشأن إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى منح جميع المحتاجين الوصول دون عوائق إلى الأدوية والأغذية والأجهزة والتكنولوجيات المطلوبة لحمايتهم من مرض "كوفيد-19". 

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