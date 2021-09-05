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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل السكرتير الصحفي لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية فهيم دشتي

جبهة المقاومة الوطنية
جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية

أعلنت وسائل الإعلام في أفغانستان، وفاة السكرتير الصحفي لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، فهيم دشتي.

 

وذكرت وكالة “خاما برس” للأنباء، أن “دشتي” قتل خلال قتال في بنجشير، لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل عن وفاته.

 

وأعلن أحمد مسعود، رئيس جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، اليوم الأحد، ترحيبه بمقترحات علماء الدين لتسوية تفاوضية مع طالبان.

 

وقال مسعود في بيان له اليوم منشور على فيسبوك “وافقت جبهة الخلاص الوطني من حيث المبدأ على حل المشاكل الحالية ووضع حد فوري للقتال ومواصلة المفاوضات ... للوصول إلى سلام دائم، فإن جبهة الخلاص الوطني مستعدة لوقف القتال بشرط أن توقف طالبان أيضًا هجماتها وتحركاتها العسكرية في بنجشير وأندراب ”.

 

وأكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، منهية 20 عامًا من الوجود العسكري في البلاد، مع عودة طالبان للسيطرة على البلاد بعد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

 

وسيطرت طالبان بالكامل على كابول بعد اكتمال انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها الأسبوع الجاري، ومع ذلك، ورد أن بنجشير، بقيادة زعيم المقاومة البارز أحمد مسعود، لا تزال المحافظة الوحيدة في البلاد التي رفضت الاستسلام للجماعة المتشددة.

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وكان المتحدث باسم طالبان بلال كريمي قال يوم الجمعة إن المجموعة الإرهابية تسيطر بشكل كامل على بنجشير، في حين زعم ​​أن قادة المقاومة فروا من البلاد. 

 

ومع ذلك ، في وقت لاحق من اليوم ، نفى الرئيس المؤقت الذي نصب نفسه أمر الله صالح القبض على بنجشير وقال إنه لا يزال في المحافظة.

 

ودفع استيلاء الجماعة السريع على البلاد وخاصة كابول في منتصف أغسطس الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الفرار من البلاد إلى الإمارات.

 

وأجبر آلاف الأفغان على الهرب خوفا من انتقام المتشددين. تسبب الذعر بين السكان المحليين في فوضى قاتلة في مطار كابول حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يجلون الأجانب والموظفين الدبلوماسيين والحلفاء الأفغان في وقت الحرب.

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