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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدائق العاصمة الجديدة: تسليم 30 ألف وحدة لمحدودى الدخل بعد 4 شهور

حدائق العاصمة
حدائق العاصمة

كشف المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة، عن آخر تفاصيل الإنجاز بـ حدائق العاصمة الجديدة.

وقال عادل عبد العزيز خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع، على مساحة 29 ألف فدان، وتطل على العاصمة الإدارية، وموقعها متميز للغاية، معقبا:" نعمل على الانتهاء من تنفيذ 92 ألف وحدة سكنية".

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه قرب الأنتهاء من 30 ألف وحدة سكنية حيث أنها فى مرحلة التشطيبات النهائية وسيتم تسليمها خلال 4 أشهر".

وقال المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة، أنه تسليم الـ 30 ألف وحده إلى الذين قدموا خلال الإعلان العاشر.

 92 ألف وحدة 


واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي صدر لها القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ والتخطيط لأكثر من 92 ألف وحدة سكنية أغلبها لمحدودي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

وأكد الوزير، أنه تم بالمدينة مراعاة قضية توفير السكن الميسر "الملائم" بالمدينة عند التخطيط لتنفيذ المشروعات، وهو ما تم ترجمته في زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية المختلفة ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي سبق وشملت حجز وحدات سكنية بمدينة حدائق العاصمة، مما استوجب طرح تنفيذ استكمال للمشروعات المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن، مشيراً إلى أن المخطط العام لمدينة حدائق العاصمة، يشتمل على مناطق إسكان متنوعة الكثافات، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومحاور خضراء، ومناطق لوجستية ومشروعات استثمارية.
 

 

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