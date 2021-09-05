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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة المجني عليها حرقا بالبنزين: "جوزها كان بيهددها بالقتل دايما"

شقيقة المجنى عليها
شقيقة المجنى عليها

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، قصة وفاة سيدة وطفلها، حرقا بالبنزين؛ بسبب خلافات زوجية.

 

وقالت شقيقة الضحية، إن زوج شقيقتها “الجاني”، كان يبيت النية لقتلها، وتنقل بها لأكثر من مكان؛ حتى استقرا في مكان لم نزره قبل ذلك.

 

وأضافت: "أختى كانت بتقولى ديما أن زوجها الجاني كان بيقولها أنا هموتك وهدفنك تحت البلاط، ومحدش هيعرف عنك حاجه".

 

سيدة تطالب بالقصاص من زوج ابنتها: عاوزاه يتحرق في ميدان عام زي ما ولع في بنتي

 

وقالت والدة الضحية، إن آخر مرة رأت فيها ابنتها المجني عليها، في عيد الفطر الماضي، معقبة: "الجانى جوزها جه، وعملنا ليه غدا، ياكش يطفحه، وخدها ومشي، ومن بعدها ما شوفتهاش".

 

وأوضحت والدة الضحية، أن الجانى كان قاسيا للغاية، معقبة: "قعدت 6 أيام مع بنتي، شوفت فيها السواد، وكان لسانه قبيح".

 

واستطردت أن ابنتها كانت طيبة للغاية، لدرجة أن زوجها كانت يعتدي عليها، وعندما يتصل بها لتعود إلى المنزل؛ كانت تعود سريعا".

 

وطالبت والدة الضحية، بالقصاص لابنتها، قائلة: "عوزاه يتحرق في ميدان عام، زي ما ولع في بنتي".

زوجها الجانى شقيقة الضحية والدة الضحية ابنتها المجنى عليها الجاني

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