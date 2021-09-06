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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما لا تعرفه عن متحور مو.. سلالات كورونا القادمة وهل تصمد اللقاحات؟

صدى البلد

منذ نشأة السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، منذ حوالي عام ونصف، تحور الفيروس عدة مرات. أولاً ألفا، ثم دلتا، ثم لامبدا والآن اكتشف الباحثون متحوراً جديداً لفيروس كورونا باسم "مو".

وبحسب "تايمز أوف إنديا"، تم تصنيف هذا الفيروس المتحور مؤخرًا على أنه "متغير الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021. في الأشهر السبعة الماضية، تم الإبلاغ عن وجوده في حوالي 39 دولة في جميع أنحاء العالم.

هل مو أكثر نقلاً للعدوى من دلتا؟

يختلف التركيب الجيني لمتغير مو عن السلالة الأصلية للفيروس. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنه التهرب بسهولة من الحماية التي توفرها لقاحات كورونا التي يتم تقديمها في جميع أنحاء العالم. الشيء الوحيد المطمئن هو أنه حتى بعد تواجده منذ يناير، لا يبدو أن هذا البديل يتفوق على متغير دلتا، السائد في معظم أنحاء العالم.

وفقًا للدراسات المبكرة التي أجراها باحثون من إيطاليا، فإن متغير مو عرضة للأجسام المضادة التي ينتجها لقاح فايزر. ومع ذلك، فإنهم لا يعملون بكفاءة كما يعملون على السلالة الأصلية للفيروس. تشير دراسة أخرى مبكرة من المملكة المتحدة إلى أن طفرات معينة قد تساعد متغير مو على الهروب من جهاز المناعة.

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يحدث نوع مختلف من الفيروس عندما يكون هناك تغيير أو طفرة في التركيب الجيني الأصلي للفيروس.الطبيعة العامة للحمض النووي الريبي للفيروس بما في ذلك فيروس كورونا تتطور وتغير بنيتها بمرور الوقت. قد يحدث ذلك بسبب الفصل الجغرافي. التغييرات في بنية الحمض النووي الريبي في حالة وجود فيروس ليست جديدة ونفس الشيء ينطبق على كورونا، وتتحور جميع الفيروسات بما في ذلك الأنفلونزا والبرد بمرور الوقت. لهذا السبب يوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا كل عام للتعامل مع الإصدار الأحدث من الفيروس.

ما هو متحور للاهتمام؟

يتم تصنيف الفيروسات عمومًا تحت قسمين - "متغير مثير للقلق" و"متغير مثير للاهتمام". تم وصف متغير مو بأنه متغير مثير للاهتمام، مما يعني أنه يبدو أنه لديه القدرة على إحداث المزيد من الضرر. مو لديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر، ولكن لا تزال هناك أدلة أقل لتأكيد ذلك.

بصرف النظر عن هذا البديل الجديد الذي ظهر في كولومبيا، صنفت منظمة الصحة العالمية أربعة متغيرات أخرى - إيتا، وإيوتا، وكابا، ولامبدا - باعتبارها متغيرات ذات أهمية.

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن مو هو متغير خطير وقد يهيمن حتى على متغير دلتا في الأوقات القادمة. في مثل هذه الحالة، سيتم ترقيته ليصبح متغير مثير للقلق مثل ألفا وجاما وبيتا ودلتا.

هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

نعم، تحور الفيروس أمر طبيعي تمامًا. مع انتشاره إلى مناطق مختلفة، وأعراق ومناطق جغرافية، يستمر الحمض النووي الريبي في التحور. منذ نشأة كورونا، تم اكتشاف متغيراته من أجزاء مختلفة من العالم من وقت لآخر. بعض المتغيرات أقل عدوى، فهي تأتي وتذهب ولا يعرف أحد عنها، في حين أن البعض الآخر أكثر عدوى ولديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر للإنسان.

هل اللقاحات فعالة ضد هذه المتغيرات؟

تم تطوير اللقاح الذي يتم إعطاؤه حاليًا وفقًا للتركيب الجيني للسلالة الأصلية للفيروس. تستهدف معظم هذه اللقاحات البروتين الشائك للفيروس عندما يحاولون إدخاله في الخلايا. تعرضنا اللقاحات للبروتين المرتفع للفيروس حتى يتعلم جهاز المناعة لدينا القتال بعد ملامسة فيروس كورونا.

نظرًا للتغير في بنية بروتين السنبلة في المتغير، فقد لا يكون اللقاح فعالًا ضدهم.

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