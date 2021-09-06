وزير التعليم ينفي فشل مشروع البنك الدولي في تطوير التعليم المصري

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عرض تجربة مصر الفريدة والرائدة في تطوير التعليم امام "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في حضور كل شركاء التنمية العالميين ، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي.

وقال وزير التعليم : نعلن هذا الان لكل من يتشدق بفشل مشروع البنك الدولي في مصر

واضاف وزير التعليم : سوف نعرض تجربة مصر الفريدة والرائدة في تطوير التعليم امام "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" امام العالم الخميس القادم كتجربة عالمية رائدة بشهادة كل المؤسسات الدولية ويمكن للقارئ التحقق من مستوى الحضور والمتحدثين في هذا الحدث الكبير.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : ادعو من يكتبون ويروجون على مواقع التواصل فشل "بلادهم" ان يشاركونا "من أين أتوا بما افتروا به" ولنسألهم مباشرة عن هذا التطاول والكذب السافر في حق الوطن.

جهود تطوير التعليم في مصر

حول ما حدث من تطوير التعليم المصري قال وزير التعليم: إن منظومة التعليم المصري منظومة هائلة الحجم، ففي عام ٢٠١٧ كانت تضم ٢١ مليون طالبًا، وبرغم كبر هذا الرقم إلا أنه إزداد اليوم لأكثر من ٢٤ مليون طالبًا، وبالإضافة إلى العدد الكبير من المعلمين في حوالي ٦٠ ألف مدرسة، في ظل وجود أنواع كثيرة من المدارس، منها المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس الدولية بما تتيحه من شهادات متنوعة من الدبلومة الأمريكية والبريطانية والـ IB والألمانية والفرنسية.

وتابع: "لدينا أيضا مدارس التعليم الفني والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

وقال وزير التعليم: جاءت رؤيتنا عن التعليم وتغيير ثقافة التعليم التي توارثناها منذ عشرات السنين، وفي عام ٢٠١٤ بدء تحقيق رؤية الدولة الحديثة، والتخلي عن الدروس الخصوصية والغش، وإحداث ثورة تعليمية، وفى عام 2016 تم تنظيم مؤتمرات الشباب واتخاذ القرارات الجريئة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير أنه تم تطوير المناهج عام ٢٠١٨ بداية من مرحلة رياض الأطفال والمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى التي ستصبح متاحة خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين، وبذلك يكون تم تطوير محتوى ست سنوات من المناهج مبنية على إطار عام للمناهج، حيث تم تحديد 14 مهارة تقوم على فكرة تعلم لتكون "تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش"، ويتم تقييم الطالب تقييمًا مستمرًا، مع التأكيد على بناء الهوية والشخصية وأن يكون لدى الطالب الشغف للتعلم.

وناشد الدكتور طارق شوقى وسائل الإعلام على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية أولياء الأمور بالهدف من التغيير، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت قنوات تلفزيونية موجهة لأولياء الأمور والمعلمين لاستخراج أفضل ما في المنهج الجديد، مؤكدًا أنه يجب التخلص من فكرة أن الطالب يتعلم فقط لإعداده للثانوية العامة والتنسيق، فالتعليم هدفه حياة يعيشها الطالب ويتعلم فيها، والوزارة تبذل قصارى جهدها في توفير كتب ومناهج للطلاب ذات مستوى عال، تؤهلهم للحصول على شهادات على مستوى عالمي يستطيع الطلاب بها المنافسة دوليًا.

وأشار إلى أنه حدث تحول رقمي للتعليم، تشيد به الدول والمؤسسات الدولية، وتمتلك الوزارة الآن أصولًا من 6 سنوات من المناهج، ما يمثل قيمة كبيرة نفتخر بها، بالإضافة للمكتبة الرقمية المتاحة على الإنترنت مجانًا للطلاب في المرحلة الثانوية على التابلت، حيث تم تسجيل 550 مليون مشاهدة خلال سنتين ما يؤكد استفادة الطلاب منها بشكل كبير ومؤثر.

ودعا الوزير إلى الاطلاع على هذه المناهج التى تم تطويرها ومقارنتها بمناهج المدارس الدولية، مؤكدًا أن الدولة تهتم بالاستثمار فى الأطفال، وهناك تعاون مع وزارة التضامن للاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة بمرحلة الحضانة لخلق شخصية جديدة، لافتًا إلى أن رؤية تطوير التعليم متمركزة حول بناء نظام التعليم الجديد للجيل الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ والذى سيتم تخرجه عام ٢٠٣٠، وهذا الاستثمار كله فى التعليم الحكومي المجاني.

وقال الدكتور طارق شوقى: إنه تم عمل منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر ومحتواها يغنى الأسرة المصرية عن الدروس الخصوصية، كما أن امتحان الثانوية العامة لهذا العام كان بمثابة مفاجأة رغم التنبيهات السابقة منذ ثلاث سنوات بالاختلاف، حيث قدمت الدولة مجانًا محتوى للثانوية العامة، ذلك بجانب المتاح حاليًا من اكتمال البنية التحتية فى المدارس الثانوية، علمًا بأن أولادنا لديهم ٢ مليون تابلت بالإضافة إلى أن الدفعة الجديدة سيتم تسليمهم ٧٠٠ ألف تابلت أخرى.

وأضاف أن هناك ٢٤ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بما يعكس الاهتمام الكبير بالتعليم الفنى وسيتم تخريج أول دفعة هذا العام من ٣ مدارس، وهناك عدد ٤٤ مدرسة يابانية منهم عدد بالمحافظات بجنوب سيناء والوادى الجديد، وهناك مدارس دولية حكومية IB ، IG،عليها إقبال كبير جدًا، وما حدث من تطوير مناهج ومنصات وبنوك أسئلة وهذا الحجم من المدارس يعد إنجازًا كبيرًا تمتلكه الدولة، وشارك فى عمله مئات الآلاف، كما أن لدينا ٥٠ شريك أجنبى يعمل معنا.

وأشار إلى أن الأساس هم الأطفال لأنهم هم الاستثمار وأهم منتج، ونهدف إلى إنتزاع الثانوية العامة وما حولها من عادات سيئة ودروس خصوصية وغش وتسريب، فالهدف هو تغيير أسلوب التقييم حيث كانت الامتحانات لا تعطى انعكاسًا لمهارة الشخص وتعتمد على الحفظ فقط فكان لابد من التقييم المختلف حتى يتم قياس مهارات الطلاب ويفرز الفروق فى المستويات المهارية بين الطلاب.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة تقوم على تغيير أسلوب التقييم إلى أسلوب يقيس مهارات حقيقية بشكل ممنهج، وهناك تغيير فى شكل الأسئلة يقوم عليها مئات الأساتذة من خلال مواصفات ودرجات الصعوبة والقياس من خلال الفهم والتحليل والعمق، ولذلك تم إتاحة المنصات التعليمية للطلاب للمذاكرة من خلالها، مشيرًا الى أن التعليم يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030".