الطفلة هنا أجدع طفلة خدمت والديها القعيدين واستغاثت بمحافظة الغربية لإنقاذهما.. صور

محافظ الغربية: نموذج الطفلة البارة تراث لكل أسرة مصرية في الجمهورية الجديدة

"في منزل بسيط مكون من طابقين في قلب قرية حانوت بمركز زفتي بمحافظة الغربية يعيش زوجان هما "رضا" و" أسماء " جمعهما الحب طوال ١٢ سنة منذ لقاءهما الأول حتي غلبهما قهر مرض الشلل وضمور العضلات ولكن لم يمنع ذلك طفلتهما "هنا" التي لم يتجاوز عمرها 9 سنوات في أن تتحمل مسئولية علاجهما ورعايتهما صحيا فضلا عن خدمتهما والانفاق عليهما والعمل رغم صغر سنها الفريد ولكنها أصبحت بمثابة الابنه الباره بالوالديها" .



"والله الحمد لله علي كل شىء بنتي هنا دايما باره بيا انا وابوها وبترعانا وبتعمل كل شىء معانا تطبخ وتنظف الشقه وهي حابه تكمل تعليمها عشان متفوقه في دراستها" بتلك الكلمات أعربت" أسماء" والدة الطفلة "هنا" عن إشادتها للدور ابنتها مؤكدة بقولها " هي بنتي ونور عينيا والسبب الرئيسي في استجابه محافظ الغربية ومسئولي وزارة الصحة لعلاجي أنا وأبوها وربنا يحفظها ليا ويباركلي فيها باذن الله" .



في ذات السياق أكدت الطفلة هنا في تصريحاتها الصحفية بقولها " أنا أخدم أبويا وأمي بنور عينيا وكل الشكر للمحافظ الغربية ومسئولي وزارة الصحة لتحركهم معي واستجابتهم لعلاج أبويا وأمي ومساعدتنا في ظروفنا المعيشية" .



كما ناشدت الطفلة "هنا" مسئولي مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية بالضرورة توفير معاش أمن لوالديها ووحده سكنية تكفل لهم استقرار الحياه في السنوات المتبقية من عمرهما للظروفهم الصحية العصيبة .



من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه كلف الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي زفتي العام بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة للزوجين فضلا عن ضمان استقرار تلك الرعاية للظروفهم الصحية .



وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، زار الطفلة"هنا رضا" يوم الأحد الماضي التي وجهت طلبها للمحافظ لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من (السمنة ، الالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة) ، وعلى الفور اصطحب المحافظ مديري مديريات ( الصحة، التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي) ورئيس مركز ومدينة زفتى لزيارة الطفلة ووالديها وتوفير كافة مطالبها.

وخلال لقاءه مع الطفلة "هنا"، أكد رحمي أنها قدوة ونموذج للابنة المصرية التي استطاعت برغم صغر سنها أن ترعى والديها وأخواتها الثلاث بجانب المذاكرة كونها طالبة في الصف الخامس الابتدائي ، مما يستوجب علينا متابعتها المستمرة ورعايتها هي وأسرتها وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بتوفير شقة بشكل دائم للأسرة بمساكن المحافظة بقرية كفر الجزيرة ، كما وجه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير (كافة الأدوات المدرسية، ملابس الدراسة، مكتبة متكاملة وحاسب آلي) للطفلة "هنا" .

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل والد ووالدة الطفلة إلى مستشفى زفتى العام وتوفير غرفة فندقية لهم بالمجان ، بالإضافة إلى عمل كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لحين عودتهم للمنزل سالمين.



وفي ذات السياق، كلف الدكتور رحمي الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه ومواد غذائية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية بشكل عاجل بجانب الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " والذي تحصل عليه الأسرة شهرياً بقيمة (١٢٧٦) جنيه.

كما وجه بتوفير (كرسي متحرك ،مساعدة مالية شهرية إضافية بمبلغ ٣٠٠ جنيه من الجمعيات الأهلية ، توفير احتياجات الأسرة شهرياً من الملابس، الأجهزة الكهربائية، اللحوم، المواد الغذائية، الوجبات الجاهزة ) ، مع توفير الزي المدرسي وجميع متطلبات الأبناء طوال العام الدراسي وتوفير العلاج اللازم للأسرة.

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