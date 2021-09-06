ضبط 7 قطع أسلحة نارية بحوزة شخص في قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا - له معلومات جنائية) ، بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذاً من دائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (7 فرد محلى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.