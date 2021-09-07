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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريكو العسل.. بشرى تحتفل بعيد ميلاد ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور بصحبه بشري

احتفلت الفنانة بشري بعيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت بشري صور مجمعة لها بصحبة ريهام عبد الغفور، عبر خاصية “الاستوري”، وكتبت عليها معلقة: “كل عام وانتي بخير ريكو العسل، بحبك”.

 

جدير بالذكر انه شاركت ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “قصر النيل” مع كل من دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

 

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات، ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى حدثت فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.  

 

وكانت قد أعلنت الفنانة بشرى- عبر صدى البلد- تعافيها من فيروس كورونا، بعد أن كانت تخضع للعزل المنزلي.

 

وقالت بشرى، في تصريحات لموقع “صدى البلد”: "أجريت مسحة كورونا أول أمس، وجاءت النتيجة سلبية، حيث تعافيت تماما من الفيروس".

 

وأضافت بشرى: "نزلت التصوير أمس الإثنين؛ وذلك لأن التصوير كان متوقف عليا، وتواجدت  بحرص؛ لأنني لست في كامل طاقتي".

 

وأوضحت بشرى: "يتبقى 4 أيام للانتهاء من تصوير فيلم "معالي ماما"، ومعانا أطفال راجعين مدارس الشهر اللي جاي، ولازم نلحق نخلص، وهم مشكورين استنوني 15 يوم".

 

الفنانة بشرى بشري الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور عيد ميلاد ريهام عبد الغفور

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