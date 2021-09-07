ريلمي تنشر ملصقا ترويجيا رسميا للكشف عن مواصفات هاتفها Realme GT Neo2

كشفت شركة ريلمي الصينية فى إعلان ترويجي لها عددا من المواصفات الجديدة لهاتف Realme GT Neo2 والمتوقع الإعلان عنه خلال أيام قليلة، حيث سيكون الهاتف نقلة كبيرة لريلمي بسبب قدراته الكبيرة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن الملصق الترويجي الرسمي الذي نشرته ريلمي كشف أن هاتف Realme GT Neo2 سيأتي بتصميم رياضي أنيق، مع نوتش صغير فى أعلى شاشة الهاتف للكاميرا السيلفى، ومستشعر LED .

هاتف Realme GT Neo2 القادم من ريلمي



وسيتميز هاتف Realme GT Neo2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس شاشة هو الأكبر على الإطلاق من سلسلة GT، حيث تبلغ 6.62 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية.

وسيقدم هاتف GT Neo2 من ريلمي كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع، والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.



وسيحتوى هاتف Realme GT Neo2 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن تبلغ قوة 65 واط .

وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ولم يكشف الملصق الترويجي لهاتف ريلمي Realme GT Neo2 عن سعر الهاتف أو موعد تقريبي للإطلاق.

