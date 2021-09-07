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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 19 ألف نسخة كتاب مقلدة داخل مكتبة بالأزبكية

صورة _أرشيفية
صورة _أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولي (مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بالمخالفة للقانون .

 

عقب تقنين الإجراءات  تم إستهداف المكتبة المشار إليها ، حيث تم التقابل مع (عامل بالمكتبة) وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط 19300 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة.

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، أقر بأن المسئول عن تلك المخالفات مالك المكتبة؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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