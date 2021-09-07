محافظ الغربية: لجنه هندسية لمعاينة المنزل المنهار في طنطا

حفاظا علي أرواح مواطنين

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بتشكيل لجنة فنية من قسم المنشأت الأسئلة للسقوط لمعاينه المنزل المنهار جراء انفجار أسطوانه غاز بشارع الحكمة .



و انتقلت فرق الطوارىء والصيانة بشركة غاز مصر لقطع الغاز عن منطقة انفجار أسطوانة البوتاجاز بشارع الحكمة وانهيار جزئي بأحد المنازل .



وأفاد مسئول الأمني أن المنزل لشخص يدعي " محمد آل "مبينا أنه يوجد حالتين مصابتين في حالة خطرة وهم "مصطفي .ز " و " السيد ال" و تم نقلهم بمعرفة الأهالي لمستشفى الجامعة.

كانت منطقة شارع الحكمة التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية شهدت انفجار أسطوانة بوتاجاز أدت إلي انهيار جزئي بأحد المنازل وإصابة شخصين.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة شارع الحكمة أسفرت عن وقوع عدد من الاصابات وانهيار جزئي بالمنزل.

وباشرت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم وتم نقل المصابين للمستشفي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

بالصور: محافظ الغربية: لجنه هندسية لمعاينة موقع المنزل المنهار بطنطا حفاظا علي أ

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