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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى زفتي العام

بالصور جولة تفقدية
بالصور جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالغربية على مستشفى

 أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، جولة تفقدية علي مستشفي زفتي العام ، في حضور  محمد سراج رئيس مجلس ومدينة زفتي .

 

وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين .

 

وذلك حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

الطفلة هنا أجدع طفلة خدمت والديها القعيدين واستغاثت بمحافظة الغربية لإنقاذهما.. صور

كما تفقد وكيل الوزارة ، قسم الإستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالإطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .

بالصور جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالغربية على مستشفى زفتي العام

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وكيل الصحة الغربية تفقد أقسم العلاجية بزفتي علاج كورونا لقاح المرضي

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