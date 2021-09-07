شاهد.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى زفتي العام

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، جولة تفقدية علي مستشفي زفتي العام ، في حضور محمد سراج رئيس مجلس ومدينة زفتي .

وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين .

وذلك حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة ، قسم الإستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالإطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .

بالصور جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالغربية على مستشفى زفتي العام

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