الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة تحرك واشنطن والعالم لمواجهة تغير المناخ

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال زيارته لمنطقة متضررة من إعصار "إيدا" في ولاية نيو جيرسي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، إن جميع أنحاء الولايات المتحدة تتأثر بالطقس السيئ، مضيفاً أنه من الضروري التحرك لمكافحته.



وتابع الرئيس الأمريكي أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسي في جميع أنحاء البلاد بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا والأعاصير في لويزيانا.



وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحراري أمر حقيقي وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".