بدون سائق وصديق للبيئة.. معلومات هامة عن المونوريل| تفاصيل

قال عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، إن هناك مخطط استراتيجي كبير لمنظومة النقل في مصر، موضحا أن مصر توسعت في شبكات المترو وتم إدخال وسائل جر كهربائية جديدة لأول مرة في مصر .

وأضاف عصام والي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر “، أن الرئيس السيسي شهد تدشين أول وحدتين من المونوريل ”.

وتابع :" المونوريل أحد وسائل النقل داخل المدن واحدث وسيلة نقل في العالم ويتراوح، والمونوريل له طبيعة خاصة ويعتبر وحدة كهربائية صديقة للبيئة تسير على مسار أحادي السكة بدون سائق".

وأكمل عصام والي:" يتم التحكم في المونوريل مركزيا عبر سلسلة من مراكز التحكم ومعدلات الأمان فيه مرتفعة ومجهز بكافة وسائل الأمن والاتصالات وكاميرات مراقبة السكة كاميرات داخلية للعربات ومجهز لذوي الهمم".

ولفت عصام والي:" لدينا خطين للمونوريل الأول من محطة الاستاد ويتجه لـ مدينة نصر وشرق القاهرة والقاهرة الجديدة وصولا للعاصمة الإدارية طول 56 كيلو متر، والخط الثاني من 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية ويمر بتجمعات 6 اكتوبر ويسير بجوار طريق المحور ويربط مع الخط الثالث للمترو ، وبعد استكمال تطوير الشبكة نأمل في نقل 9 مليون راكب في اليوم بدلا من 2.5 مليون راكب ".



