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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الـ19 من مبادرة كلنا واحد .. توفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات 30% بكبرى السلاسل التجارية و713 منفذًا بالمحافظات

كلنا واحد
كلنا واحد

إطلاق المرحلة الـ19 من مبادرة كلنا واحد

مشاركة من كبرى السلاسل التجارية ومنافذ بكافة المحافظات

توفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل لـ 30 %

إقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة 

 

قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة ( كلنا واحد ) اعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجارى ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/ 2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى (713) منفذا وسرادقا "فرعي – رئيسي" على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة .

 

تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).   


 وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً و منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.  

من جانبه اضطلع قطاع المشروعات والتنمية فى إطار تلك المبادرة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتها فى ضوء قرب موعد بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ، بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن ، وذلك بدءاً من يوم 10 سبتمبر 2021.

 

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددها على مختلف الأفرع.

وزارة الداخلية المدارس العام الدراسي شرطة التموين كلنا واحد مبادرة كلنا واحد زي مدرسي أسعار مخفضة

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