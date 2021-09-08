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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: حريصون على المظهر الجمالي والحضاري لميدان مسجد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء عقب أداء صلاة المغرب بمسجد السيد البدوي، الأكشاك الجديدة التي يتم إنشاؤها بمحيط المسجد الأحمدي ضمن عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة.


ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على المظهر الجمالي والحضاري لميدان مسجد السيد البدوي نظراً للقيمة التاريخية والدينية للمكان بين أبناء المحافظة.

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وأشار محافظ الغربية،  إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى مسجد السيد البدوي ومحيط المسجد تتم من خلال دراسة فنية تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.


وأوضح  أن الأعمال تستهدف تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة تُيَسِر حركة المرور في أهم المناطق الحيوية بمدينة طنطا وتنمية السياحة الدينية بالمحافظة، ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر.


ولفت أن أعمال التطوير والتجميل شملت إنشاء ممشى على الطراز الإسلامي مزين بأعمدة الإنارة الديكورية في الجزيرة الوسطى لشارع السكة الجديدة وتوحيد واجهات المحلات المتواجدة على جانبي الشارع وتجديد الأرصفة ورصف الشارع، إلي جانب تطوير الرصيف المجاور للجهة اليسرى من المسجد وتجهيزه بأكشاك خشبية بهدف توفير احتياجات زوار ومرتادي المسجد والمنطقة.
ونوه إلى أن كافة الأعمال الجارية ستعكس الطابع الحضاري والإسلامي للمنطقة ولن تحجب الرؤية عن المسجد، وتأتي في إطار القضاء على تواجد الباعة الجائلين المنتشرين حول أسوار المسجد.
جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا و الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي وعدد من التنفيذين

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