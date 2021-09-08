بالاصفر الجرئ.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

حرصت الفنانة رنا سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها .

وظهرت الفنانة رنا سماحة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية شميز باللون الأصفر الفاتح.



تفاصيل إطلالة الفنانة رنا سماحة ..



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

كشفت الفنانة رنا سماحة عن حقيقة خلافها مع زوجها الفنان سامر أبو طالب من خلال رسالة مطولة عبر حسابها بموقع انستجرام.



وكتبت رنا سماحة :" trend عذرا ایها ال فلدي ما هو اغلى من كنوز العالم (( اتعلمت في بيت اهلي )) أن العلاقه بين الراجل والست أمانه مينفعش تطلع بره البيت".

وأضافت رنا سماحة:"خطيبتك مراتك طليقتك ايا كانالامانه دي ولاد الأصول بس الي بيعرفوا يصونوها ومیفشوش اسرارها ولاد الأصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (( كبيره من الكبائر )) ولاد الأصول بس الي مبيخونوش الامانه ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثاليه".



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