هل تموت جرثومة المعدة؟ اعرف الحقيقة

تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية المعدة، يحدث هذا عادة أثناء الطفولة، قد تكون عدوى الملوية البوابية سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وتكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بعدوى جرثومة المعدة ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فمن المحتمل أن يفحصك الطبيب بحثًا عن عدوى جرثومة المعدة ، إذا كنت تعاني منها فيمكن علاجها بالمضادات الحيوية، وفقا لما نشره موقع mayoclinic .

أعراض جرثومة المعدة

لن تظهر على معظم المصابين جرثومة المعدة أي علامات أو أعراض، ليس من الواضح سبب ذلك ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة الملوية البوابية.

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى جرثومة المعدة ، فقد تشمل:

-وجع أو ألم حارق في بطنك

-ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

-غثيان

-فقدان الشهية

-كثرة التجشؤ

-الانتفاخ

-فقدان الوزن غير المقصود

متى ترى الطبيب

حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك، اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا واجهت:

-آلام شديدة أو مستمرة في البطن

-صعوبة في البلع

-براز دموي أو أسود قطراني

-القيء أو القيء الدموي أو الأسود الذي يشبه القهوة المطحونة

أسباب الإصابة بـ جرثومة المعدة

لا تزال الطريقة الدقيقة التي تصيب بها بكتيريا الملوية البوابية شخصًا ما غير معروفة، قد تنتقل بكتيريا جرثومة المعدة من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو القيء أو البراز، قد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية أيضًا من خلال الطعام أو الماء الملوث.

عوامل خطر جرثومة المعدة

غالبًا ما يتم اكتساب عدوى الملوية البوابية في مرحلة الطفولة، ترتبط عوامل الخطر لعدوى الملوية البوابية بالظروف المعيشية في طفولتك ، مثل:

العيش في ظروف مزدحمة

لديك خطر أكبر للإصابة بعدوى الملوية البوابية إذا كنت تعيش في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين.

العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة

يساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية.

العيش مع شخص مصاب بعدوى جرثومة المعدة

إذا كان شخص ما تعيش معه مصابًا بعدوى الملوية البوابية ، فمن المرجح أن تكون مصابًا أيضًا بعدوى الملوية البوابية.

مضاعفات جرثومة المعدة

تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة ما يلي:

-قرحة المعدة

يمكن أن تدمر الملوية البوابية البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، هذا يمكن أن يسمح لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة (قرحة) حوالي 10٪ من المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرحة.

-التهاب بطانة المعدة

يمكن لعدوى الملوية البوابية أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).

-سرطان المعدة

تعد عدوى الملوية البوابية أحد عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة

في مناطق العالم التي تنتشر فيها عدوى الملوية البوابية ومضاعفاتها ، يقوم الأطباء أحيانًا باختبار الأشخاص الأصحاء بحثًا عن الملوية البوابية، ما إذا كانت هناك فائدة من اختبار عدوى الملوية البوابية عندما لا تكون لديك علامات أو أعراض للعدوى أمر مثير للجدل بين الأطباء.

إذا كنت قلقًا بشأن عدوى الملوية البوابية أو تعتقد أنك معرض لخطر كبير للإصابة بسرطان المعدة ، فتحدث إلى طبيبك، يمكنكما معًا تحديد ما إذا كان بإمكانك الاستفادة من فحص بكتيريا الملوية البوابية.