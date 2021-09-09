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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتحسن الأحوال الجوية.. درجات الحرارة اليوم الخميس 9/9/2021 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر" عبر التليفزيون المصرى، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة اليوم الخميس 9/9/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 العظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 35

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
 

درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم صباح الخير يا مصر

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