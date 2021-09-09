السماح للمعلمين بدخول الكويت .. تعرف على الضوابط

أصدرت وزارة الداخلية الكويتة ، اليوم، قرارا بالسماح للمعلمين والمعلمات الذين يعملون بوزارة التربية الكويتية المقيمين في المملكة العربية السعودية بدخول البلاد من منفذ النويصيب اعتبارا من يوم الأحد المقبل (12 الجاري).

وأشارت الوزارة الي أن هناك ضوابط لدخول المعلمين عبر منفذ النويصب تمثلت في يتم سماح بالدخول خلال أيام الدوام الرسمي من يوم الأحد إلى يوم الخميس بالفترة الصباحية من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 7:30 صباحا.



وشددت الوزارة قائلة : على المعلمين والمعلمات تقديم ما يثبت بأنهم يعملون بوزارة التربية الكويتية وما زالوا على رأس عملهم.

ونصت الضوابط علي ان يقتصر الدخول على المعلمين والمعلمات الذين يعملون بوزارة التربية الكويتية فقط، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المرافق لهم (سائق خاص- أحد الأقارب)

كما طالبت بضرورة تقديم المعلمين ما يثبت تلقيهم جرعتين من اللقاح المعتمد لدى الكويت عن طريق إبراز مستندات ورقية مطبوعة أو عن طريق تطبيقات «مناعة - هويتي - توكلنا».