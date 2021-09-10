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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف فيفو الخارق ينطلق رسميا بكاميرا استثنائية.. سعر ومواصفات +vivo X70 Pro

هاتف فيفو vivo X70
هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus

كشفت فيفو vivo، اليوم عن سلسلة هواتفها الرائدة vivo X70، والتي تضم ثلاثة إصدارات جديدة، يأتي أعلى إصدار بها تحت عنوان vivo X70 Pro Plus الذي يتميز بمعالج Snapdragon 888 Plus، ودعما للكاميرا من شركة ZEISS.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف vivo X70 Pro Plus، بشاشة كبيرة من نوع E5 AMOLED ، من إنتاج شركة سامسونج، بقياس 6.56 بوصة، و بدقة عرض  1440 × 3200 بكسل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR.

 

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مميزات هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus

وتستخدم هذه الشاشة الجديدة بلوحة LTPO، مما يعني أنه يمكنها تعديل معدل التحديث تدريجيا، بواسطة معدل تحديث تكيفي قابل للتعديل من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية بحسب المحتوى المعروض على الشاشة، مع معدل لمس 300 هرتز، ومن المقرر أن تدعم الشاشة E5 توفير الطاقة بنسبة 25%.

ويحزم هاتف vivo X70 Pro Plus، بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، وتضيف فيفو إضافة جديدة هي الشحن اللاسلكي والذي يأتي بسرعة 50 وات، وتدعي الشركة الصينية أن بطارية هاتفها الرائد تستمر في العمل حتي 91 ساعة.

ويدعم هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، العمل بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888 Plus، مما يعني سرعة ساعة أعلى لنواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية بسرعة 2.995 جيجاهرتز، بزيادة تبلغ نسبتها 20٪ لمحرك الذكاء الاصطناعي.

ويمتاز هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، بإعدادات كاميرا خلفية رباعية، بمستشعر GN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، بحجم بيكسل 1.2 ميكرومتر، كما يدعم المستشعر دمج البيكسل بحجم أكبر 2.4 ميكرومتر، ويأتي المستشعر بفتحة عدسات f/1.57.

ويتميز هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، بمستشعر فائق الدقة يدعم gimbal للتثبيت، و يستخدم مستشعر IMX598 بدقة 48 ميجابكسل، ويتميز بزوايا عرض واسعة، 114 درجة، متصلة بوحدتان للتصوير عن بعد، الأول بمستشعر تليغروافي بدقة 8 ميجابكسل، وعدسات periscope بفتحة عدسات f/3.4 وبعد بؤري 125 مليمتر، وتدعم الكاميرا التكبير البصري حتى 5 مرات.

vivo X70 Pro+ goes live with SD888+, 1440p+ LTPO display and custom V1 image processor chip
هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus

وبالإضافة إلى مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسات f/1.6، على أن تدعم المستشعرات الأربعة التثبيت البصري والإلكتروني، وتتميز العدسات بطبقة ZEISS T المضادة للانعكاس، حيث ساهمت ZEISS أيضا في الزجاج ذي التشتت المنخفض جدًا للعدسة، مما يقلل من الوهج و الانحراف اللوني.

وكما تدعم إعدادات كاميرا هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، معالج الصور المخصص V1، الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لمعالجة الصور مع استهلاك منخفض للطاقة.

vivo X70 Pro+ goes live with SD888+, 1440p+ LTPO display and custom V1 image processor chip
هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus

ويدعم هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، معيار IP68 مما يجعله مقاوما للماء والغبار، ويتميز الهاتف بجلد نباتي على ظهره ومتوفر بلونين البرتقالي والأزرق بالإضافة إلى اللون الأسود القياسي.

ويتم إقران هاتف فيفو بذاكرة من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، وينطلق الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف فيفو +vivo X70 Pro

وسيتوفر vivo X70 Pro + في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، مقابل سعر يبدأ من 850 دولار (أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 12 + 256 جيجابايت، حوالى 929 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14 ألف و500 جنيه مصري)، وأما الإصدار الأعلى بسعة 12 + 512 جيجابايت، يأتي بسعر 1084 دولار أمريكي (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري).

هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus
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