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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| بشرى سارة بشأن الجمع بين أكثر من معاش.. وانخفاض الأسعار

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس:

 

 

الحبس 6 أشهر وغرامة مالية.. عقوبة حمل قائد السيارة لخامات محاجر غير مرخصة
 

بشرى سارة.. الجمع بين أكثر من معاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
 

 

بعد انخفاض معدل التضخم.. خطة النواب تكشف مفاجأة سارة عن الأسعار فى مصر
 

وكيل دينية البرلمان:زيادة حالات الطلاق تتطلب وقفة من المؤسسات الدينية للوعظ والإرشاد
 

"دينية البرلمان" تطالب بتضافر جهود المؤسسات للتصدى لظاهرة ارتفاع نسب الطلاق
 

جبالي لـ رؤساء برلمانات الساحل الأفريقي: مصر تعتز بهويتها الإفريقية وتسعى لتعزيز التعاون بين دول القارة
 

بمناسبة عيده اليوم.. مزايا عديدة للفلاح المصري في قانون الري الجديد
 


ما هي حالات إلزام المريض النفسي بتلقي العلاج بالمنشآت الصحية.. القانون يجيب
 

رئيس زراعة البرلمان: الفلاح المصري تحمل ما واجهته البلاد من أزمات وتحديات
 

رئيس النواب أمام القمة البرلمانية: مصر تضع مكافحة الإرهاب بأولويات سياستها الخارجية
 

حرية التعبير وعدم الحرمان الأبرز.. حقوق بالجملة لـ ذوي الاعاقة وفقا للقانون الجديد
 

 

عقوبة حمل قائد السيارة قانون التأمينات والمعاشات انخفاض معدل التضخم زيادة حالات الطلاق المؤسسات الدينية

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