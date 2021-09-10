أخبار البرلمان| بشرى سارة بشأن الجمع بين أكثر من معاش.. وانخفاض الأسعار

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس:

بمناسبة عيده اليوم.. مزايا عديدة للفلاح المصري في قانون الري الجديد

