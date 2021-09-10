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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف عقبة يكشف مجهودات مصر في مواجهة أزمة كورونا ويعلق على احتكار اللقاحات .. فيديو

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: إن مصر نجحت في اتخاذ إجراءات متزامنة مع جائحة كورونا ، وذلك لتوفر اللقاحات بشكل مناسب للمصرين ، موضحا أن القيادة السياسية سعت في التعاون مع شركات اللقاحات للحصول على كم كبير من اللقاحات ، ولم تكتفي بذلك بل حصلت على موافقات الشركات الكبرى وذلك لإنتاج اللقاح محليا .

وأضاف الدكتور أشرف العقبة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" : أن هيئة الدواء المصرية أجرت العديد من الاختبارات على اللقاحات للتأكد من فعاليتها وأمانها على المواطنين قبل الإنتاج ، وذلك في نفس التوقيت الذي يعاني فيه العالم من محدودية الإنتاج.

وتابع "عقبة" أن القيادة السياسية حرصت على إصدار قرارات بتطعيم جميع العاملين بالدولة ، من بينهم العاملين بوزارة التربية والتعليم ، وتلقيح الطلاب ، قبل بدء العام الدراسي .

وأشار "عقبة " إلى أن هناك 10 دول فقط بالعالم هم من يحصلون على 90 % من إنتاج اللقاحات ، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لـ مساعدة الدول المجاورة ، وليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي .

وشدد أنه ولابد من تضافر العالم أجمع في توفير اللقاحات ، معقبا : " لن تكون هناك دولة في أمان إلا إذا كان الجميع في أمان " . 

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