نفخر بمصر والرئيس السيسي .. كلمات المصريين من داخل المتحف القومي للحضارة

خصص برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " جولة خاصة من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية ، للتعرف على أبرز التفاصيل السياحية بداخل القاعات .

واستضافت الجولة أسرة مصرية من داخل المتحف ، للتعرف على الأنشطة التي تعجبهم داخل المتحف ، وكيف تناسبت مع أعمار الأطفال الصغار .

وقال رب الأسرة : إنها ليست الزيارة الأولى له ، بينما أعربت الجدة عن سعادتها بالمتحف معقبة :" أول مرة أشوف كده وحاجة جميلة " .

وأوضح رب الأسرة : إنه حريص على تعريف الأطفال بحضارة بلدهم ومن هم الفراعنة وكيف كانوا يعيشون .

بينما أعرب رب أسرة أخر عن سعادته لما وجده بالمتحف ، قائلا : " أنا فخور بمصر وفخور بالرئيس السيسي على اللي عمله وأحنا أغنى دولة في العالم عندها آثار " .