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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفخر بمصر والرئيس السيسي .. كلمات المصريين من داخل المتحف القومي للحضارة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

خصص برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " جولة خاصة من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية ، للتعرف على أبرز التفاصيل السياحية بداخل القاعات .

واستضافت الجولة أسرة مصرية من داخل المتحف ، للتعرف على الأنشطة التي تعجبهم داخل المتحف ، وكيف تناسبت مع أعمار الأطفال الصغار .

وقال رب الأسرة : إنها ليست الزيارة الأولى له ، بينما أعربت الجدة عن سعادتها بالمتحف معقبة :" أول مرة أشوف كده وحاجة جميلة " .

وأوضح رب الأسرة : إنه حريص على تعريف الأطفال بحضارة بلدهم ومن هم الفراعنة وكيف كانوا يعيشون .

بينما أعرب رب أسرة أخر عن سعادته لما وجده بالمتحف ، قائلا : " أنا فخور بمصر وفخور بالرئيس السيسي على اللي عمله وأحنا أغنى دولة في العالم عندها آثار  " .

المتحف القومي للحضارة برنامج هذا الصباح اخبار التوك شو القومى للحضارة السيسي

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