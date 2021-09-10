وليد مرسي: الأبراج الشاهقة إضافة للسوق العقارية

قال المهندس وليد مرسى الاستشاري الهندسي رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، إن الأبراج الشاهقة جاذبة للاستثمار على مستوى مصر والمنطقة.

وأضاف مرسى خلال حواره مع برنامج مشروعات مصر المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حنان موج ، أن مصر تمتلك كوادر وكفاءات كبيرة لإقامة ناطحات السحاب ونجحت في ذلك بالفعل، وأكد أنه يتم التجهيز بشكل دقيق قبل بدء إعداد تصميمات هذه الأبراج ومعرفة نوعية الخامات، حيث تتوافر بالسوق المصرية كل خامات مستلزمات بناء الأبراج الجديدة.

وتابع وليد مرسى: بعض المطورين ليست لديهم الخبرات؛ بما يؤدي لإعداد تصميمات لا تتوافق مع الإمكانيات المادية واحتياجات ومتطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد وليد مرسى، أن الأبراج الشاهقة، إضافة كبيرة للسوق العقارية، وهى بمثابة مدن رأسية وليست أفقية؛ وهو ما يتطلب تصميمات مختلفة متكاملة مع بعضها البعض، لتكون جاذبة للاستثمار.