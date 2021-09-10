اتحاد المقاولين: 100 شركة مصرية تسعى لتصدير ٱعمالها.. فيديو

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء، على أن هناك 25 الف شركة مقاولات مقيدة فى الاتحاد، ويصل عدد الشركات التصنيف الاول الي 800 شركة والعدد يزداد بشكل مستمر وفقا لمعايير حددها الاتحاد ومنها حجم اعمال تلك الشركات وتسليماتها وغيره.



وأوضح خلال حواره مع برنامج مشروعات مصر المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حنان موج، شركات المقاولات تتعاون مع بعضها ومتكاملة مع بعضها بغض النظر عن تصنيفها

وتابع:على مستوى ملف تصدير المقاولات هناك 100 شركة مقاولات مصرية تسعى لتصدير اعمالها خارج مصر.



واكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن شركات المقاولات المصرية قادرة على العمل خارج مصر وتصدير اعمالها وذلك يعود لحجم الاعمال الضخم الذى شهدته مصر خلال السنوات الاخيرة والخبرات الكبيرة التى امتلكتها تلك الشركات من العمل بالسوق المصري وما نفذته الشركات داخل مصر وسط انضباط وسرعة وجودة فى التنفيذ.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أهمية مبادرة حياة كريمة وتاثيرها المباشر فى حياة المواطنين ويستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصري، كما أنها تواجه الهجرة العكسية التى كانت تحدث من الريف للعاصمة وسيحدث العكس الفترة القادمة.



وكشف عن مخاطبة الاتحاد الجهات المعنية بقائمة شركات المقاولات بتصنيفاتها المختلفة للمشاركة فى مشروعات حياة كريمة.