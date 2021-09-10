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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن عن تشكيل الحكومة اللبنانية: ندعم هذه الخطوة لٱمن واستقرار ٱشقائنا

الأردن
الأردن

ابدت  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الجُمعة.

واعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن دعم المملكة لهذه الخطوة الهامّة لتمكين الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من التصدي للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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وشدد على استمرار المملكة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في الجمهورية اللبنانية وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وعبر  عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق. 

الأردن الحكومة اللبنانية تشكيل الحكومة اللبنانية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية نجيب ميقاتي

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