من عمر فات .. سيارات امتلكها مشاهير الزمن الجميل | صور

وعايزنا نرجع زي زمان .. قول للزمان ارجع يا زمان، هي كلمات تغنت بها كوكب الشرق السيدة ام كلثوم، وأصبحت تلك الكلمات مثل آلة الزمن التي نسافر معها عبر زمان وزمان، و بالتوازي مع هذه الحالة نسمع من بعيد صوت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وهو يتغنى "لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية" لتكون هي كلمة السر وراء هذا الموضوع، والذي سوف نستكشف من خلاله حكاية اشهر السيارات التي امتلكها مشاهير الزمن الجميل من بينهم العندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق وغيرهم من الأسماء الرنانة في عالم الفن والمنولوج.

يمتلك نجوم الفن و الرياضية و المشاهير في وقتنا الحالي سيارات تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع السيارات، فمن الممكن ان يفضل البعض سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، أو سيارة خارقة ذات قدرات عالية من ناحية التسارع و الانطلاق، أو نسخة تحتوى على الكثير من تجهيزات الرفاهية و عناصر الأمن و السلامة، و لكن عندما يتعلق الأمر بالزمن الجميل فسوف نشاهد قطع فنية نادرة تحمل الطابع الكلاسيكي.

سيارات امتلكها مشاهير الزمن الجميل

امتلك العندليب الاسمر عبد الحليم حافط العديد من السيارات مثل النسخة الشهيرة فيات 130 والتي تحمل موديل 1969، بالاضافة إلى سيارة اخرى صممت من قبل الصانع الياباني المخضرم تويوتا من طراز سيليكا، كما كان يفضل حليم سيارة مكشوفة ظهر بها في العديد من المناسبات وخاصة في التنقل داخل محافظة الإسكندرية و العجمي تحديدًا، و يبدو أن نجمة مرسيدس الثلاثية استطاعت ان تخطف قلب العندليب، فقد صاحبته تلك النجمة خلال رحلته الفنية في الكثير من الأوقات، و قد كانت هذه السيارة من طراز S280 وتميزت بتصميم خارجي انيق مع قدرات فنية عالية الاداء حيث وصلت سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة.

ومن السيارات الذي ذاع صيتها هي سيارة كوكب الشرق السيدة ام كلثوم، ولكن من المؤسف أن يتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية صورًا لهذه النسخة الفريدة والتي تحمل علامة كاديلاك وهي في حالة سيئة للغاية، حيث تظهر عليها علامات الإهمال التام، ولكن لاشك أن هذه السيارة تحمل بداخلها العديد من الأسرار الخاصة بواحدة من أعظم الحناجر الفنية التي انجبتها مصر.

ومن بين سيارات المشاهير امتلك الفنان الراحل رشدي اباظة سيارة شهيرة موديل 1963 تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة جاجوار الانجليزية، ويذكر أن تم عرض هذه السيارة للبيع منذ سنوات بقيمة قدرها 160 ألف جنيه فقط.

و ننتقل من الدنجوان إلى ابو ضحكة جنان، حيث امتلك الفنان الكوميدي الرائع و الذي ادخل البسمة إلى قلوب الملايين اسماعيل ياسين، سيارة تعود إلى الصانع الفرنسي من طراز ستروين والتي تعود إلى موديل 1948 وظلت ترافقة تلك السيارة لمدة 24 عامًا، و يبدو أن اسم السيارة يحمل جانب طريف ايضا حيث اشتهرت هذه النسخة باسم "البطة" نسبة لاسم الشهرة الذي اطلقه عليها الفرنسيون.