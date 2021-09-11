تحذيرً : بشأن الآثار الجانبية الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

تستمر الآثار الجانبية الجديدة في الظهور حيث تشق اللقاحات طريقها إلى مجموعات سكانية مختلفة

يصدر EMA "تحذيرًا" بشأن الآثار الجانبية "الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

أضافت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) حالة نادرة ولكنها خطيرة إلى معلومات منتجاتها الخاصة بلقاح AstraZeneca Covid. أصدرت الهيئة التنظيمية تحذيرًا بأن "العلاقة السببية" مع اللقاح هي "احتمال معقول".



كانت سرعة ونجاح حملة التطعيم ضد مرض كوفيد في جميع أنحاء العالم الغني مذهلين . أثيرت مخاوف أخلاقية مشروعة حول التوزيع غير المتكافئ ، لكن انخفاض معدلات الوفيات في البلدان المتقدمة هو دليل على كل من البراعة العلمية وسياسة الصحة العامة الفعالة. ومع ذلك ، يجب مراقبة آثار اللقاحات ، على الرغم من أن التطعيم لا يمثل تفكيرًا للغالبية العظمى من السكان.

ذكرت EMA في بيان يوم الاثنين "تحذير لزيادة الوعي بحالات متلازمة Guillain-Barré (GBS) التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم تم تضمينه في معلومات منتج Vaxzevria بعد PRAC في يوليو 2021".



لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي (PRAC) هي لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) مسؤولة عن تقييم ومراقبة سلامة الأدوية البشرية.

يحافظ PRAC على GBS تحت المراقبة الدقيقة وفي سبتمبر 2021 قام بتقييم البيانات الإضافية المطلوبة من صاحب ترخيص التسويق ونتائج مراجعة الأدبيات العلمية.

GBS هو التهاب عصبي خطير، والذي قد يسبب فقدانًا مؤقتًا للإحساس والحركة (الشلل) وصعوبة في التنفس من المهم وضع المخاطر في منظورها الصحيح.

تم الإبلاغ عن إجمالي 833 حالة من GBS مع لقاح AstraZeneca في جميع أنحاء العالم بحلول 31 يوليو 2021 ، في حين تم إعطاء حوالي 592 مليون جرعة من لقاح AstraZeneca للأشخاص في جميع أنحاء العالم بحلول 25 يوليو 2021.

تتعلق الحالات المبلغ عنها بالآثار الجانبية المشتبه بها ، أي الأحداث الطبية التي تمت ملاحظتها بعد التطعيم ، ولكنها ليست بالضرورة مرتبطة أو ناجمة عن اللقاح.

وخلصت EMA إلى: "بناءً على تقييم هذه البيانات ومع مراعاة مشورة الخبراء العصبيين ، خلص PRAC إلى أن العلاقة السببية بين Vaxzevria [لقاح AstraZeneca] و GBS تعتبر على الأقل احتمالًا معقولًا."

وفقًا لـ NHS ، تؤثر GBS بشكل أساسي على القدمين واليدين والأطراف ، مما يسبب مشاكل مثل التنميل والضعف والألم.

يحذر الجسم الصحي من أنه "يمكن علاجه وسيتعافى معظم الناس في نهاية المطاف بشكل كامل ، على الرغم من أنه يمكن أن يهدد الحياة في بعض الأحيان ، ويترك بعض الأشخاص يعانون من مشاكل طويلة الأمد".

الآثار الجانبية

كما يوضح GBS على الأشخاص من جميع الأعمار ولكنه أكثر شيوعًا عند البالغين والذكور.

في البداية قد يكون لديك:

خدر

ضعف العضلات

الم

مشاكل في التوازن والتنسيق.



أصيب مئات الملايين من الناس بلقاح فيروس كورونا (COVID-19) ولا تزال سلامة اللقاحات قيد المراقبة.

تقارير الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا.

يجب أن تمر لقاحات COVID-19 بعدة مراحل من التجارب السريرية قبل الموافقة عليها للاستخدام.

التجارب السريرية هي حيث يتم اختبار اللقاح أو الدواء على متطوعين للتأكد من أنه يعمل وآمن.

يجب أن تتم الموافقة على جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة (MHRA).

تتأكد MHRA من أن اللقاحات تلبي المعايير الدولية الصارمة للسلامة والجودة والفعالية. بمجرد الموافقة على اللقاح ، يتم مراقبته عن كثب للتأكد من أنه آمن وفعال.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .