غرفة طوارئ محافظة الغربية ترصد إلقاء مخلفات الذرة بترعة الباجورية وتلويثها.. صور

تلقت كانت غرفة طوارئ محافظة الغربية منذ قليل إخطارا من الوحدة المحلية للدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية .

وأفاد الإخطار عن ظهور سلوكيات غير حضارية لبعض المواطنين والمزارعين بترعه الباجورية المارة بقرية الدلجمون إحدى أكبر روافد نهر النيل فرع رشيد بدائرة مركز كفرالزيات والموتدة إلى حدود محافظة المنوفية

كما تم إلقاء مخلفات زراعه الذرة خاصة خلال هذه الأيام التي تشهد حصاد المحصول في المجرى المائى لترعه الباجورية بشكل كثيف اليوم مما يعد تلويثا للمياه وإهدارا لجهود الدولة بتطهير وتطوير كثير من الترع المائيه على مستوى الجمهوريه

وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

بالصور غرفة طوارئ محافظة الغربية ترصد إلقاء مخلفات الذرة بترعة الباجورية وتلويثه

IMG-20210911-WA0003