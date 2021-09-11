لميس سلامة : لعبة كرة اليد في نادي الزمالك شيء عظيم | شاهد

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " : إن الأمس شهد موعدا مع المتعة والاثارة في لعبة كرة اليد ، حيث التقى النادي الأهلي مع نادي الزمالك .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " : أن نادي الزمالك استطاع تحقيق الفو في الثانية الأخيرة ، معقبة : " كرة اليد بمنتخب المالك شيء عظيم جدا وسببها قوة المنتخب الوطني لكرة اليد " .

وأشارت " سلامة " إلى أنه لأول مرة في تاريخ أفريقيا والوطن العربي يحصل نادي الزمالك على المركز الرابع .

وحقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك إنجازا جديدا بحصد لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على منافسه الأهلي مساء أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على الأهلي في لقاء كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية بنتيجة 28-27، ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في حصد خامس ألقابه مع القلعة البيضاء، منذ تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي في مايو الماضي.