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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تحصد جائزة الدير جيست عن دورها فى الاختيار ٢

صدى البلد

شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوات انستجرام.

 

وظهرت إنجي المقدم، في الصور بفستان ابيض انيق من حفل الدير جيست، حيث حازت على جائزة عن دورها فى مسلسل “الاختيار ٢”.

 

وكانت بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" مطلع هذا الاسبوع، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.

 

ويشارك في المسلسل هيدي كرم، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، إخراج مصطفى أبو سيف.


وكانت انجى المقدم احتفلت بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.

 

إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.

 

شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.

الاختيار عمر الشناوي التواصل الاجتماعي هيدي كرم الشناوي

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