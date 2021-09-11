مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 تكليفات للحكومة في إطار إطلاق الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، وفق رؤية مصر 2030.

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وأعلن الرئيس، عن اعتبار 2022 عام المجتمع المدني في مصر، داعيا اياه للمشاركة في التنمية.



وجاءت أبرز تكليفات السيسي للحكومة كالآتي: دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة.



ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بالمشاركة والتعبير عن الرأي وبناء كوادر مدربة.



إضافة إلى التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص بالتمتع في مستوى معيشي ملائم له.



وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لإتاحة المناخ الملائم للعمل كشريك وتقديم التسهيلات للاستفادة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.



والحرص على بناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمسائلة ويتسم بعدم التمييز.



وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى الخاصة بحقوق الانسان.



وتكثيف الجهود الوطنية فيما يخص التدريب في مجال حقوق الإنسان.



ولمزيد من التفاصيل حول توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان شاهد الفيديو التالى..