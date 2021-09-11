تأجيل التحقيق مع طبيب السجود لـ الكلب إلى 13 سبتمبر.. اعرف السبب

أكد الدكتور ناجي عيد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والمكلف بالتحقيق مع الطبيب الذي أهان الممرض بسبب كليه أنه تم تأجيل جلسلة التحقيق ليوم الاثنين القادم الساعه ١ظهرا .

وقال ناجي خلال تصريحات لصدي البلد إنه تم إرسال صورتين من زوجة الطبيب تذكر فيه سبب تغيبه وهو حالته الصحية التي تعرض لها بسبب ردود افعال الشارع المصري .



و أكدت جامعة عين شمس فتح تحقيق عاجل للطبيب المنسوب اليه علي مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد أساتذة الجامعة لأحد الممرضين.



وأشار مصدر مسئول لصدي البلد أن الواقعة في أحد المستشفيات الخاصة وليس لها علاقة بمستشفيات جامعة عين شمس لافتا إلى أنه سيتم التحقيق مع الطبيب خلال ساعات

ونفى المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، حدوث واقعة إهانة أحد الأطباء لممرض داخل مستشفيات الجامعة، وأوضح المركز إنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.



جاء ذلك بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد أساتذة الجامعة لأحد الممرضين.

وأكد المركز إنه تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل.

وأكد علي احترام جامعة عين شمس ومستشفياتها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.