القومي لحقوق الإنسان يكشف أهداف الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي

قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عكفت عليها اللجنة العليا لحقوق الإنسان لوقت طويل ، مضيفا أن اللجنة العليا هى تابعة لوزارة الخارجية، وتتكون من كل الأطياف الحكومية وجميع الجهات السيادية تتمثل فيها كل المجالس القومية أمثال المجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة وغيرها، بالإضافة إلى الوزارات ذات الصلة أمثال وزارة التضامن الإجتماعي وغيرها من الوزارات .





وأضاف الدكتور " صلاح سلام "، خلال حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن" ، أن اللجنة العليا قامت بالإستعانة بخبراء من الخارج من المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة ،لكي تضع إطار الإستراتيجية خلال الخمس سنوات القادمة .





وتابع أن الإستراتيجية تهدف لرسم الطريق لحقوق إنسان متزنة في مصر وتكون مواكبة للأحداث العالمية وتتعامل مع الآليات الدولية ، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت مبادئ لترتكز عليها أولا ثم وضعت المحاور ويليها المخرجات لهذه الإستراتيجية .





يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة ، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة، في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



ويشير إلى إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية ، مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.



(2) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أهدافها وأهميتها للنهوض بالملف الحقوقي في مصر - YouTube