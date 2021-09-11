تنام عليه وخلال الخطر يبتلعك.. سرير يحميك من الزلازل وينقذ حياتك |شاهد

عرضت قناه العربية مقطع فيديو لسرير قد يبدوا عاديا ، ولكنه سرير يحمي من الزلازل وابتكره صيني يدعي "وانج وانكس " ونال عليه براءة اختراع سنة 2010.



واضاف الفيديو أن السرير مزود بحساسات تستشعر حركة المنزل واهتزازه فيتحول إلي صندوق ينغلق علي النائمين عليه ، كما يحتوي علي مؤن تكفي لأيام عدة .

وأوضح أن السرير المنقذ للحياة مفيد ومناسب بشكل خاص للمباني منخفضة الارتفاع والأكواخ المبنية من الطوب والخرسانة.

وأفاد الفيديو بأن العديد من الشركات تبنت فكرة السرير وبدأت تصنيع نماذج مطورة لكنها لا تزال قيد التجربة .