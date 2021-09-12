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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحانات "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" و"علم النفس والاجتماع" إلى مقر طلاب الثانوية العامة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

ويتم نقل أوراق اسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط تواجد لممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالبا/طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

كما يؤدي طلاب شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالبا/ طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 5172 طالبا/ طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ويؤدي أيضا طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) قسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي عدد 6 طلاب، وويؤدي طلاب قسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالبا/طالبة.

جدير بالذكر أنه بناءا على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، اقتربت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من المحطة الاخيرة ، حيث لم يتبق في الجدول غير يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 الذي يؤدي فيه الطلاب امتحان الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

 

وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت. 

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط. 

 

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

 

وقال وزير التعليم “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني بمجاني ل تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

 

وأضاف وزير التعليم “تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها ومضاهاة نموذج الاجابة”.

وأعلن وزير التعليم أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في 3 مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، واستفاد من ذلك 1480 من الطلاب من هذه الدرجات.

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