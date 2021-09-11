إيطاليا تسجل 5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وسجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي إصابات الفيروس في إيطاليا 4.6 مليون حالة حتى اليوم.

كشفت دراسة جديدة، عن أقوى اللقاحات لمقاومة متحور دلتا من فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع تأكيد السلطات الصحية الأمريكية أن خطر الوفاة جراء الفيروس ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرات بين الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات.

وأكدت البيانات الصادرة عن 3 أبحاث جديدة نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، على فعالية لقاحات كورونا في منع حدوث أي مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء.

وتشير البيانات إلى أن لقاح موديرنا وفر درجة أعلى من الوقاية في ظل انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مديرة مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي للصحفيين: "كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، اللقاحات فعالة".

وأجريت الدراسة الأولى على مئات آلاف الحالات في 13 منطقة أمريكية من 4 أبريل وحتى 19 يونيو، أي الفترة التي سبقت تفشي المتحورة دلتا، وقارنتها بالفترة ما بين 20 يونيو و17 يوليو.

وبين الفترتين، ارتفع احتمال إصابة الشخص الملقح بكورونا بدرجة ضئيلة "من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المحصن إلى خمس مرات".

وتجري المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تقييما بشأن الحاجة إلى جرعات معززة، ويرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها، فيما تبدأ إدارة الرئيس جو بايدن إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.

وصنفت إحدى الدراسات التي تقيم فعالية اللقاحات من يونيو حتى أغسطس في أكثر من 400 مستشفى وقسم طوارئ وعيادة رعاية صحية عاجلة، فعالية اللقاحات بحسب العلامة التجارية.

وكانت الفعالية ضد الحاجة للنقل إلى المستشفى الأعلى بالنسبة لموديرنا 95% ثم لقاح فايزر 80 بالمئة% وأخيرا جونسون آند جونسون 60 بالمئة%.

فيما بلغت الفعالية الإجمالية للوقاية من الحاجة للنقل إلى المستشفى 86% بالنسبة لكافة الفئات العمرية لكن النسبة تراجعت إلى 76% في أوساط البالغين 75 عاما فما فوق.