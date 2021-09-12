رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

كشف مضيف طيران عن سبب استمرار وجود منافض السجائر (طفاية) على متن الطائرات - على الرغم من حظر التدخين لعقود.

تم حظر التدخين على الرحلات الجوية لأول مرة في عام 1987 في أستراليا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 ثم الاتحاد الأوروبي في عام 1997، وتبعتهم معظم دول العالم.

على الرغم من ذلك، لا تزال الطائرات تحتوي على منافض السجائر على متنها رغم حظر التدخين، حتى لو كانت طائرات مصنعة حديثا.

كشفت المضيفة كايلي، التي تعمل في شركة الطيران الكندية Swoop، عبر حسابها على TikTok لمتابعيها البالغ عددهم 20 ألفًا، عن سبب وجود منفضات السجائر حتى الآن على الطائرات.

قالت: "هل سبق لك أن لاحظت أنه حتى الطائرات الجديدة بها مطفأة سجائر؟ هل تعلم لماذا؟".

أظهرت منفضة سجائر موجودة داخل وخارج باب الحمام، تحت لافتات ممنوع التدخين.

سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرة رغم حظر التدخين.

حاول الناس التخمين من بينهم مضيفة طيران أخرى أوضحت السبب في التعليقات: "FA هنا! لأن الناس سيحاولون كسر القواعد، لذلك نفضل أن يستخدموا المطفأة لإخفاء سجائرهم بدلاً من التسبب في خطر الحريق عن طريق إخفائها في زاوية صغيرة."

