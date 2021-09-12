رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

كشف الدكتورة ناجية علي فهمي رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، عن الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلي.

وأضافت: "مؤمن زكريا يعاني من تصلب في الحبل الشوكي ويشبه الضمور الشوكي، ولكن لم يخرج علاج فعال لهذا المرض حتى الآن، معقبة: "لست من الأطباء المتابعين لحالة اللاعب وأتمنى له الشفاء".

وفي سياق آخر، قالت إن واحد من كل 50 من زواج الأقارب يحدث لهم أمراض وراثية ومنها الضمور العضلي.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "تم حقن 23 حالة ضمور عضلات بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس".

وأكدت الدكتورة ناجية رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس: "من المقرر افتتاح 25 عيادة بالتأمين الصحي للكشف علي مرضي الضمور".

وأشارت إلى أنه حتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلى، وهم: مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.