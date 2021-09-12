أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب في ختام اليوم الأحد.. الدولار يسجل 15.64 جنيه.. الريال السعودي بـ 4.19 .. والذهب عيار 21 يستقر عند 785 جنيها للجرام

أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية في بنك مصر :



الدولار يسجل 15.64 جنيه

الجنيه الاسترليني يسجل 21.85 جنيه

الريال السعودي بـ 4.19 جنيه

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه

اليوان الصيني يسجل 2.44 جنيه

الذهب عيار 21 يستقر عند 785 جنيها

الجنيه الذهب بـ 6280 جنيها



ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار و العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .





سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى: بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .





ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية بـ بنك مصر في ختام اليوم الأحد:





سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد 18.47جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد 21.62 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع .





كما سجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في ختام اليوم الأحد 17.02جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .





واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .





أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام الأحد:



رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى في ختام اليوم .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.22جنيه للشراء و 14.34جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2.42جنيه للشراء و2.44جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية بختام اليوم الأحد فى بنك مصر :



بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.41جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.18جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى في ختام اليوم الأحد ببنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.68جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .



كما سجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.1 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر .



وشهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، بعد ان هبط بمتوسط 7 جنيهات أمس .



سعر جرام الذهب عيار 18



وبحسب موقع إيجيبت جولد المتخصص في أسعار الذهب في مصر وبعض الدول العربية، فقد سجل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 673 جنيها .



سعر الذهب اليوم



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 785 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 897 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 523 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.143 ألف جنيه.



سعر الذهب عالمياً



تتجه أسعار الذهب عالميا إلى تسجيل خسائر ملحوظة لأول مرة منذ شهر كامل، حيث انخفضت أسعار الذهب على أساس أسبوعي وتتجه للاستقرار قرب مستوى 1800 دولار للأوقية، بعدما كانت قد ارتفعت قرب 1830 دولارا للأوقية بالأسبوع الماضي، مستفيدة من سلبية بيانات التوظيف الأمريكية.



سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في مستهل تداولات الأسبوع الحالي وتزامن هذا الانخفاض مع قوة الدولار الأمريكي بشكل واضح، حيث استفاد الدولار الأمريكي بقوة من تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذا اَمنا خلال التداولات بسبب ضعف شهية المخاطرة بالأسواق وبخاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أوضاع وباء كورونا عالميا، حيث أبدى مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ، مايك رايان، قلقه حيال الأوضاع الوبائية لفيروس كورونا عالميا بالوقت الراهن، مضيفا بأن العالم يعود إلى حالة لا يريد أن يكون فيها.



سعر الذهب اليوم في الكويت



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 18.08 دينار

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 15.82 دينار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو13.56 دينار

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 10.54 دينار

وسجل الجنيه الذهب نحو 126.58 دينار





ويُضاف إلى سعر جرام الذهب في الكويت تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، ومن منتج لآخر.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

