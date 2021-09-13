عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي يستقبلان مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.. اليوم

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر اليوم مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الإتحادية مصحوباً برؤساء المعامل البحثية وعدد من سفراء الدول الأعضاء بالمعهد علي رأسهم سفير روسيا الإتحادية، رومانيا، بلغاريا، جنوب أفريقيا، التشيك، ومندوبي سفارات كازاخستان، سلوفكيا، والمجر، هذا إلي جانب روؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية وكوكبة من العلماء المصريين علي مدار يومين في ورشة عمل هامة لتعزيز أواصر التعاون مع المعهد ومناقشة ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد من عضو منتسب منذ عام 2009 إلي شريك أساسي.

ومن الجدير بالذكر أن الإتفاق علي عقد ورشة العمل جاء بناءاً علي مباحثات رئيس أكاديمية البحث العلمي مع رئيس المعهد بحضور سيادة السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية بروسيا الإتحادية في دوبنا في شهر يوليو الماضي.

أكاديمية البحث العلمي: 3 أبحاث فائزة في تحدي بنك الابتكار المصري لإنتاج سمن غير مهدرج

ونظراً لأهمية الحدث وضرورة مشاركة مجتمع البحث العلمي في المباحثات كونهم المستفيد الأساسي من تعزيز التعاون بين البلدين تدعو أكاديمية البحث العلمي جميع المهتمين والإعلام المصري للمشاركة في الإنضمام للبث المباشر غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً من خلال الرابط التالي:
https://zoom.us/j/99756754496?pwd=dUh5YmxkWkJPNVhjTW1WNTZvYUJqdz09، وهو البث الذي ينقل الجلسة الرئيسية للحدث.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمود صقر اخبار التعليم

ترشيحاتنا

المرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 13- 9- 2021

هل يحاسب المسحور على ما يفعل؟.. الإفتاء توضح

الأمن الإسرائيلي يفتش عن خرم إبرة في سجن جلبوع.. فيديو

فرض قيود كورونا جديدة لمواجهة سلالة دلتا في تلك الكنائس.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف 4 مواقع عسكرية بقطاع غزة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ