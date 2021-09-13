وزير التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي يستقبلان مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.. اليوم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر اليوم مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الإتحادية مصحوباً برؤساء المعامل البحثية وعدد من سفراء الدول الأعضاء بالمعهد علي رأسهم سفير روسيا الإتحادية، رومانيا، بلغاريا، جنوب أفريقيا، التشيك، ومندوبي سفارات كازاخستان، سلوفكيا، والمجر، هذا إلي جانب روؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية وكوكبة من العلماء المصريين علي مدار يومين في ورشة عمل هامة لتعزيز أواصر التعاون مع المعهد ومناقشة ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد من عضو منتسب منذ عام 2009 إلي شريك أساسي.

ومن الجدير بالذكر أن الإتفاق علي عقد ورشة العمل جاء بناءاً علي مباحثات رئيس أكاديمية البحث العلمي مع رئيس المعهد بحضور سيادة السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية بروسيا الإتحادية في دوبنا في شهر يوليو الماضي.

ونظراً لأهمية الحدث وضرورة مشاركة مجتمع البحث العلمي في المباحثات كونهم المستفيد الأساسي من تعزيز التعاون بين البلدين تدعو أكاديمية البحث العلمي جميع المهتمين والإعلام المصري للمشاركة في الإنضمام للبث المباشر غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/j/99756754496?pwd=dUh5YmxkWkJPNVhjTW1WNTZvYUJqdz09، وهو البث الذي ينقل الجلسة الرئيسية للحدث.