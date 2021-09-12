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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصحف العالمية تشيد بالفرعون.. محمد صلاح يعانق المجد ويصل لـ 100 هدف في البريميرليج ويصارع الكبار

صدى البلد

دخل محمد صلاح نادي المئة بهدفه أمام ليدز يونايتد، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي ليكون خامس اسرع لاعب يدخل نادي المئة هدف في الدوري الانجليزي .

وبات صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسرع جناح يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق.

وسبق صلاح في تحقيق هذا الرقم الرباعي: آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أغويرو، وتييري هنري.

ماذا قالت الصحف على إنجاز صلاح

 ونشرت صحيفة "ريدجول" التشيلية تقريرا بعنوان: "الفرعون التاريخي.. محمد صلاح يسجل في شباك ليدز ويبلغ 100 هدف في الدوري الإنجليزي".

وقالت شبكة "ESPN" في نسختها البريطانية: "فقط آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو وتييري هنري، وصلوا إلى 100 هدف أسرع من صلاح. يا له من لاعب مميز".

"فيفا" يشيد بـ محمد صلاح

أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالإنجاز الذى حققه النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تسجليه 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

كما هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة دخوله نادي المائة الإنجليزي بإحرازه اليوم الهدف رقم مائة ضمن مسيرته في مسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي "Premier League"؛ متمنيا له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق .

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف

وأحرز صلاح 100 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في البريميرليج حتى الآن.

- خامس أسرع لاعب يدخل مئوية الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يدخل مئوية البريميرليج.

آلان شيرار أسطورة نيوكاسل أسرع لاعب يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي، حيث احتاج إلى 124 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز، يليه هاري كين مهاجم توتنهام  ( 141 مباراة)، وسيرجيو  أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي ( 147 مباراة)، وتيري هنري، أسطورة آرسنال ( 160 مباراة).

- أسرع جناح يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

أصبح محمد صلاح أسرع جناح يصل إلى  100 هدف، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

- أول جناح غير بريطاني يصل لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

أصبح أول جناح غير بريطاني، يصل لـ 100 هدف.

تقييم محمد صلاح بعد قيادته ليفربول لـ الفوز على ليدز بثلاثية

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.8/10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.7 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 76 %.

وسدد 3 كرات في المباراة، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة تم اعتراضها من قِبل الخصم.

وتقاسم فريق ليفربول،  صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل.

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