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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يتصدر تريند تويتر بعد توليه منصب المدير الفني بنادي بيراميدز

إيهاب جلال يتصدر تريند تويتر بعد توليه منصب المدير الفني بنادي بيراميدز

صدى البلد

تصدر إيهاب جلال،المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز والمدرب السابق للنادي الإسماعيلي ترند موقع التواصل الإجتماعي تويتر،بعد توليه منصب المدير الفني.

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"،هاشتاج#ايهاب_جلال ووتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا فى مصر،وجاءت أبرز التغريديات عبر الهاشتاج كالأتي:

“إيهاب جلال هينقل بيراميدز في حتة تانية، مدرب كبير مع فريق كبير”.

“إيهاب جلال هيرجع رمضان صبحي لفورمته المعهودة، زي ما عمل مع احمد الشيخ وغيره كتي#إيهاب_جلال”.

وغرد أخرون:"الاسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال ومجموعة من اللاعبين الهواة كان أحد أكثر الأندية انتصارا في الدور الثاني من الدوري المنقضي.. تخيلوا بقي مع بيراميدز ممكن يعمل ايه #ايهاب_جلال".

“انتظروا #بيراميدز فى شكل جديد منافس على بطولة الدورى مع #إيهاب_جلال هيكون شكله مختلف وهيكون فى تنافس قوى على صدارة الدوري.”.


 

وبدأ فريق نادي بيراميدز تدريباته، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره نادي سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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