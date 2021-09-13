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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرياض تستقبل المنتدى الثاني عشر للأبحاث الطبية للتقنيات الحيوية

نايف الحربي عالم
نايف الحربي عالم أبحاث تقنيات اللقاحات الطبية

عرضت قناة "العربية" فقرة لاستضافة الرياض للمنتدى الثاني عشر للأبحاث الطبية للتقنيات الحيوية، والذي يقام خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من أربعين متحدثاً محلياً وعالمياً.


ويهدف المؤتمر التوسع في المجال الفكري والممارسات التطبيقية نحو التقنيات الحيوية، كما يهدف لاقتراح نماذج للتقنيات الحيوية والشاركات الأكاديمية الصناعية.


وقال الدكتور نايف الحربي عالم أبحاث تقنيات اللقاحات الطبية، خلال لقاءه على قناة العربية "نرى أن الملتقى داعم أكبر لتطوير مجال التقنية الحيوية مجال مختلف عن باقي القطاعات يدمج يربط بين البحث العلمي الأكاديمي والتصنيع الدوائي كتصنيع اللقاحات، وهو انطلاقة خير في هذا المجال في هذا القطاع الذي يحتاج الكثير لينافس المستوى العالمي.


وأضاف نايف أن الجديد في هذا المنتدى هو الاعتراف والدعم بالتقنية الحيوية وجميع اللقاحات التي تم تطويرها من التقنيات الحيوية والتي تعتمد على الكائنات الحية وليس الجانب الكيميائي.

الرياض المنتدى الثاني عشر للأبحاث الطبية أبحاث الطبية للتقنيات الحيوية العربية اللقاحات الطبية

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