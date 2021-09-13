المحافظات في 24 ساعة| مصرع عروس قبل زفافها في كفر الشيخ.. تعطل المترو والدفع بـ النقل العام لنقل الركاب.. طالب صعيدي يفوز في مسابقة ميكروسوفت العالمية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

شارك عدد من الوزراء والشخصيات العامة والمسؤولين فى واجب عزاء رجل الأعمال محمود العربي مؤسس شركة توشيبا العربي لآداء واجب العزاء فى السرادق المقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري غرب الطريق الزراعي.

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" الطالب:عبد العظيم أحمد خيري "الصف الأول الثانوي بمدرسة نزلة البرقي بالفشن "الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في برنامج ميكروسوفت العالمية ضمن مسابقة أفضل 50 طالب على مسستوى العالم في برنامج ميكروسوفت

حالة من الحزن عاشها عدد من الأطباء والعاملين بمستشفي القنايات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية عقب انتشار خبر وفاة الطبيب "عبد الرحمن محمد " طبيب الأسنان بالمستشفي في حادث بالقرب من مصنع الزيوت

سادت الأحزان أرجاء مدينة كفر الشيخ، عقب تعرض بوسي البرعي «عروس الجنة» كما أطلق الأهالي عليها، إلى حادث مروري أليم، راحت ضحيته وأصيب خطيبها، وذلك بمحافظة دمياط، أثناء الذهاب لشراء بعض الأثاث المنزلي لتأثيث شقة الزوجية. ولم تنقطع الأحزان، أيضاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن «عروس الجنة» بوسي

اتهم والد المهندس المختفى المهندس عاطف الشربينى و الذي عثر على جثمان نجله احمد بمياة النيل اسفل كوبري الجامعه بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهليه صديقه م ا ا بانه وراء قتل نجله.

قررت نيابة الزقازيق العامة،إخلاء سبيل قائد القطار رقم 570، ومساعده وعامل التحويلة، على خلفية خروج 4 عربات من القطار عن القضبان بالقُرب من محطة الشبانات التابعة لمركز شرطة الزقازيق على ذمة التحقيقات

استمعت النيابة العامة بأسوان إلى أقوال حسام محمود والد الطفل محمود 8 سنوات، الذى لقى مصرعه غرقا فى مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتنسيق التعاون في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد مع ممثل شركة إينى الإيطالية للبترول والوفد المرافق له من الشركة بحضور المهندس محمود ابو اليزيد…

فيما شيع الالاف من اهالى قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة مساء امس السبت جثمان فقيد الشباب وخيرة ابناءها المهندس احمد عاطف والذى عثر على جثمانه اليوم السبت حيث اتشحت القرية بالاسود وشيعوا جثمانه فى مشهد جنائزى مهيب فيما تمكنت مباحث الدقهلية، من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة ايام مغارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة،

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى وذلك في اطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا والتي تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي .

نجح أطباء مستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا ، اليوم الأحد، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عاما، بعد خضوعه لعملية هي الأولى من نوعها في محافظة المنيا « نزيف بالمخ خارج الام الجافيه» فوز وصول الطفل إلى المستشفى متأثراً بإصابته إثر تعرضه لحادث

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدفع ب١٥ أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتي مصر القديمة وحلوان لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.