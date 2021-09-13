نشرة الفن .. فائق حسن يعلق على زواجه من أصالة .. ومصطفى شعبان في مرمى الانتقادات بسبب العصافير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أول تعليق من فائق حسن زوج أصالة على أخبار ارتباطهما، وجوائز MTV، وانتقادات لمصطفى شعبان بسبب الصيد.

علق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل

تعرض النجم مصطفى شعبان ، لعاصفة من الانتقادات بعدما استعرض حصيلة رحلة صيد للحمام في موسمه السنوي على حساباته الرسمية السوشيال ميديا، وذلك بمحافظة مطروح.

يمر اليوم 64 عاما على وفاة الفنان الشهير سراج منير الذي عرف بالأدوار الأرستقراطية وخفة الدم التلقائية أمام كاميرات السينما.

"الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصري" هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، ليؤكد فيها اهتمامه الكبير بالفن والثقافة والوعى.



فالرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل اهتمامه بالجمهورية الجديدة كان حريص ومهتم ببناء اكثر من صرح فني ضخم يتحدث عنه العالم كله، وقام ببناء دار اوبرا من المقرر إقامتها ضمن مدينة ثقافية بمساحة 100 فدان على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، تعد هذه الدار هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وتضم 3 مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد، ومن المقرر افتتاح الأوبرا الجديدة داخل العاصمة الإدارية بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة.

حرصت المطربة أمينة على تقديم واجب العزاء في أحد أعضاء فرقتها الموسيقية الذي توفي بشكل مفاجئ، ونشرت صورة له عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

تصدر فيلم مارفل الجديد Shang-Chi شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التولي محققا 146 مليون دولار خلال أيام قليلة.

ووصلت إيرادات فيلم مارفل Shang-Chi على مستوى العالم إلى حوالي 258 مليون دولار، رغم انخفاض مبيعاته عن الأسبوع الأول بحسب موقع فاريتي.

تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة نيابة عن الفنانة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم.

ونشرت إلهام شاهين صورا من لحظات تكريمها وحمل الدرع نيابة عن حنان مطاوع عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "استلم جائزة النجمة حنان مطاوع كأحسن ممثلة عن فيلم قابل للكسر فى مهرجان الأمل السينمائي الدولي.. ألف مبروك الفنانة الرائعة حبيبتى حنان مطاوع"

تألق نجوم الغناء الغربي في حفل توزيع جوائز MTV لأفضل الفيديوهات الموسيقية الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بنيويورك