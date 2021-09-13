عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. فائق حسن يعلق على زواجه من أصالة .. ومصطفى شعبان في مرمى الانتقادات بسبب العصافير

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أول تعليق من فائق حسن زوج أصالة على أخبار ارتباطهما، وجوائز MTV، وانتقادات لمصطفى شعبان بسبب الصيد.

أول تعليق من فائق حسن زوج أصالة الجديد على خبر ارتباطهما|شاهد

علق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل

بسبب الصيد| أهل البادية يشيدون بمصطفى شعبان وينتقدون محمد رمضان

تعرض النجم مصطفى شعبان ، لعاصفة من الانتقادات بعدما استعرض حصيلة رحلة صيد للحمام في موسمه السنوي على حساباته الرسمية السوشيال ميديا، وذلك بمحافظة مطروح.

في ذكرى وفاته.. سراج منير صاحب المائة فيلم وشقيق أشهر مخرجي سينما الأبيض والأسود

يمر اليوم 64 عاما على وفاة الفنان الشهير سراج منير الذي عرف بالأدوار الأرستقراطية وخفة الدم التلقائية أمام كاميرات السينما. 

أوبرا العاصمة والعلمين| واجهة ثقافية عالمية ومهرجانات موسيقية منتظرة

"الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصري" هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، ليؤكد فيها  اهتمامه الكبير بالفن والثقافة والوعى.
 

فالرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل اهتمامه بالجمهورية الجديدة كان حريص ومهتم ببناء اكثر من صرح فني ضخم يتحدث عنه العالم كله، وقام ببناء دار اوبرا  من المقرر إقامتها ضمن مدينة ثقافية بمساحة 100 فدان على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، تعد هذه الدار هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وتضم  3  مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد، ومن المقرر افتتاح الأوبرا الجديدة داخل العاصمة الإدارية بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة.

المطربة أمينة تنعى أحد أعضاء فرقتها الموسيقية

حرصت المطربة أمينة على تقديم واجب العزاء في أحد أعضاء فرقتها الموسيقية الذي توفي بشكل مفاجئ، ونشرت صورة له عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

فيلم مارفل الجديد Shang-Chi يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر فيلم مارفل الجديد Shang-Chi شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التولي محققا 146 مليون دولار خلال أيام قليلة. 

ووصلت إيرادات فيلم مارفل Shang-Chi على مستوى العالم إلى حوالي 258 مليون دولار، رغم انخفاض مبيعاته عن الأسبوع الأول بحسب موقع فاريتي. 

إلهام شاهين تتسلم جائزة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي

تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة نيابة عن الفنانة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم. 

ونشرت إلهام شاهين صورا من لحظات تكريمها وحمل الدرع نيابة عن حنان مطاوع عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "استلم جائزة النجمة حنان مطاوع كأحسن ممثلة عن فيلم قابل للكسر فى مهرجان الأمل السينمائي الدولي.. ألف مبروك الفنانة الرائعة حبيبتى حنان مطاوع"

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

تألق نجوم الغناء الغربي في حفل توزيع جوائز MTV لأفضل الفيديوهات الموسيقية الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بنيويورك

فائق حسن أصالة زواج أصالة نشرة الفن مصطفى شعبان

ترشيحاتنا

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور “إلزامي” على جميع مؤسسات القطاع الخاص

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

طلعت يوسف: طموحاتي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وهذه رسالتي للجماهير

شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر

بخطوات بسيطة.. أفضل طرق للوصول إلى الملفات في جوجل درايف بدون إنترنت

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ