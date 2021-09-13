عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأفغان يواجهون انهيار دولة بأكملها.. وطالبان تتعهد بالتزامات أمنية

أفغانستان في حكم
أفغانستان في حكم طالبان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أفغانستان تشهد أزمة إنسانية متفاقمة، لافتا إلى أن شعبها يواجه انهيار دولة بأكملها.

ووفقًا لقناة "العربية"، قال جوتيريش إنه يجب ضمان حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان، فضلا عن التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية الأفغانية.

الأمم المتحدة تنتفض من أجل حقوق الإنسان في أفغانستان

وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار لأفغانستان، مطالبًا بالسماح للموظفين الأممين بالعمل في أفغانستان دون ترهيب.

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، أن الأحداث الأخيرة في كابول تهدد بكارثة إنسانية، مشيرًا إلى أن أفغانستان بلد خطير على العاملين في قطاع الإغاثة.

وأضاف أن طالبان طلبت مساعدة دولية على أكثر من صعيد، مشيرًا إلى أن تلقيت رسالة من الحركة تقدم فيها ضمانات بشأن حقوق الإنسان، ووعدَا بتسهيل عمل موظفي الإغاثة.

وأشار جريفيثس إلى التزامه بحقوق النساء والأقليات والحريات الدينية في أفغانستان، مؤكدا أن 1 من أصل 3 أفغان يواجه صعوبات بالحصول على الغذاء.

ودعا العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الأفغاني، خاصة أن أفغانستان مهددة بكارثة إنسانية.

وكانت الأمم المتحدة، طالبت اليوم الاثنين، بوضع آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، حذر مجلس حقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

الأمين العام للأمم المتحدة أفغانستان مساعدات إنسانية طالبان حركة طالبان

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. أول قرار لـ إيهاب جلال فى بيراميدز

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور “إلزامي” على جميع مؤسسات القطاع الخاص

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

طلعت يوسف: طموحاتي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وهذه رسالتي للجماهير

شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر

بخطوات بسيطة.. أفضل طرق للوصول إلى الملفات في جوجل درايف بدون إنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

فى كندا .. حسام البدري يغسل أحزان رحيله عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ